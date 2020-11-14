Лукашенко заявил, что в Беларуси "никакой революцией не пахнет"
Об этом сообщает БелТА.
По словам Лукашенко, в Беларуси нет революции и революционеров.
"Никакой революцией здесь не пахнет, потому что нет революционеров. Движущая сила этих беспорядков - внешний фактор. Мотив понятен: за четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, которая позволяет отстаивать национальные интересы", - сказал Лукашенко.
Он убежден, что таким образом пытаются разрушить промышленный потенциал Беларуси.
"Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свое производство. Мы знаем, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и к обнищанию народа. Аналогичные события мы наблюдали и наблюдаем на территориях других республик бывшего Советского Союза: Украины, Кыргызстана, Молдовы. Уверен, что эти же технологии попытаются вскоре применить и в России", - сказал Лукашенко.
- Напомним, 14 ноября бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Евросоюз ввести санкции против бизнеса, который поддерживает самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко.
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