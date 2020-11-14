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Espreso.tvМирЛукашенко заявил, что в Беларуси "никакой революцией не пахнет"

Лукашенко заявил, что в Беларуси "никакой революцией не пахнет"


фото: belta.by
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране нет революции

Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, в Беларуси нет революции и революционеров.

"Никакой революцией здесь не пахнет, потому что нет революционеров. Движущая сила этих беспорядков - внешний фактор. Мотив понятен: за четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, которая позволяет отстаивать национальные интересы", - сказал Лукашенко.

Он убежден, что таким образом пытаются разрушить промышленный потенциал Беларуси.

"Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свое производство. Мы знаем, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и к обнищанию народа. Аналогичные события мы наблюдали и наблюдаем на территориях других республик бывшего Советского Союза: Украины, Кыргызстана, Молдовы. Уверен, что эти же технологии попытаются вскоре применить и в России", - сказал Лукашенко.

  • Напомним, 14 ноября бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Евросоюз ввести санкции против бизнеса, который поддерживает самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко.

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