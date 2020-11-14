Тихановская призвала ЕС ввести санкции против лояльного к Лукашенко бизнеса

14 ноября, 2020, 21:38

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Евросоюз ввести санкции против бизнеса, который поддерживает самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в telegram.

По ее словам, необходимо наложить экономические санкции на бизнес, связанный с Лукашенко и приближенными к нему олигархами.

В частности, Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с государственными банками - Беларусьбанком и Белагропромбанком, а также ввести экономические санкции против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников.

Также она предложила пересмотреть контракты о закупке нефтепродуктов и металлопродукции, продуктов лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также алкоголя.

Напомним, 6 ноября Европейский Союз официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 функционеров его режима.

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