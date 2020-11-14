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Espreso.tvМирАзербайджан выиграл войну в Нагорном Карабахе не беспилотниками, а новой армией, - Белецкий

Азербайджан выиграл войну в Нагорном Карабахе не беспилотниками, а новой армией, - Белецкий

Главным фактором победы Азербайджана в военном конфликте с Арменией на территории Нагорного Карабаха было не техническое оснащение, а новая система организации и принятия решений в армии

Об этом основатель и первый командир добровольческого полка "Азов", а ныне глава политической партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Не беспилотник выиграл войну в Нагорном Карабахе. Артиллерия выиграла войну в Нагорном Карабахе. Абсолютная другая система разведки и сетевой центрической войны и система горизонтальных принятий решений. Это воевала советская армия Армении с еще не натовской, но идущей по натовской, системой армии (Азербайджана - ред.) ", - пояснил военный.

По его словам, именно с этого должна сделать выводы Украина.

"Мы можем купить 100 "Байрактаров" (нових турецких боевых беспилотников - ред.), Но они ничего не решат, если разрешение на пуск ракеты отдает лично начальник генерального штаба. Надо строить совершенно новую систему армии", - подчеркнул Белецкий.

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