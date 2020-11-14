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Espreso.tvМирАвстрия объявила о полном локдауне

Австрия объявила о полном локдауне


фото: Reuters
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с 17 ноября по 6 декабря в стране объявляется полный локдаун

Об этом сообщает DW.

По его словам, Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса.

"На следующие две с половиной недели, начиная со следующего вторника по воскресенье, 6 декабря, включительно будет второй локдаун, как весной", - сказал Курц журналистам.

Он пояснил, что с 17 ноября закроется почти вся торговля, кроме магазинов повседневной необходимости, почты, банков и аптек, закроются предприятия косметической сферы - парикмахерские, косметические салоны. Школы переходят на дистанционное обучение, ограничения на выход из дома без уважительной причины будут действовать круглосуточно.

Курц также заявил о необходимости перевода сотрудников на удаленную работу везде, где это возможно.

"Моя настоятельная просьба на следующие недели: пожалуйста, ни с кем не встречайтесь. Проводите свободное время исключительно с людьми, с которыми живете, а если вы живете сами, то определите одного человека, с которым вы будете находиться в личном контакте", - отметил Курц.

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