Австрия ввела обязательный масочный режим в магазинах и школах

11 сентября, 2020, 18:38

В Австрии ввели масочный режим в магазинах и школах из-за увеличения случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сообщает Reuters.

Канцлер Австрии Курц заявил, что защитные маски теперь нужно носить во всех магазинах, а также в школах, но не в классах. Маски должны носить официанты в кафе и ресторанах.

Запрещаются массовые мероприятия, в том числе частные вечеринки, на более 50 человек в помещении и более 100 - на свежем воздухе. Общественные мероприятия можно проводить с присутствием в 1500 людей в помещении и 3 тысяч человек на свежем воздухе.