Австрия ввела обязательный масочный режим в магазинах и школах
11 сентября, 2020, 18:38
В Австрии ввели масочный режим в магазинах и школах из-за увеличения случаев инфицирования коронавирусом
Об этом сообщает Reuters.
Канцлер Австрии Курц заявил, что защитные маски теперь нужно носить во всех магазинах, а также в школах, но не в классах. Маски должны носить официанты в кафе и ресторанах.
Запрещаются массовые мероприятия, в том числе частные вечеринки, на более 50 человек в помещении и более 100 - на свежем воздухе. Общественные мероприятия можно проводить с присутствием в 1500 людей в помещении и 3 тысяч человек на свежем воздухе.
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