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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил руководителя департамента военной контрразведки СБУ

Зеленский назначил руководителя департамента военной контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Левченко начальником департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины

Соответствующий указ размещен на сайте ОПУ.

"Назначить Левченко Сергея Михайловича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

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