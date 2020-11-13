Зеленский назначил руководителя департамента военной контрразведки СБУ
13 ноября, 2020, 19:31
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Левченко начальником департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины
Соответствующий указ размещен на сайте ОПУ.
"Назначить Левченко Сергея Михайловича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
- Напомним, Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником управления СБУ в Черниговской области.
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