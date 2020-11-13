Зеленский сменил руководителя СБУ на Черниговщине

13 ноября, 2020, 18:01

Об этом сообщает сайт ОПУ.

Так, Зеленский уволил с этой должности Павла Ревунова.

"Освободить Ревунова Павла Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в указе.

На эту должность назначен Нетужилов.

"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в указе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb