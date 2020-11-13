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Espreso.tvОбществоЗеленский сменил руководителя СБУ на Черниговщине

Зеленский сменил руководителя СБУ на Черниговщине


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником управления СБУ в Черниговской области

Об этом сообщает сайт ОПУ.

Так, Зеленский уволил с этой должности Павла Ревунова.

"Освободить Ревунова Павла Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в указе.

На эту должность назначен Нетужилов.

"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в указе.

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