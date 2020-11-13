Зеленский сменил руководителя СБУ на Черниговщине
13 ноября, 2020, 18:01
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником управления СБУ в Черниговской области
Об этом сообщает сайт ОПУ.
Так, Зеленский уволил с этой должности Павла Ревунова.
"Освободить Ревунова Павла Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в указе.
На эту должность назначен Нетужилов.
"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в указе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-