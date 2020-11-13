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Espreso.tvОбществоВопрос оккупированных Крыма и Донбасса будет среди приоритетов во время председательства в ОБСЕ Швеции, - Кулеба

Вопрос оккупированных Крыма и Донбасса будет среди приоритетов во время председательства в ОБСЕ Швеции, - Кулеба

13 ноября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел встречу со шведской коллегой Анн Линде и пригласил ее страну присоедтиниться к Крымской платформые по деоккупации полуострова

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министры обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и усилия по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

Дмитрий Кулеба сообщил об инициативах Украины в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Стороны подчеркнули важность неукоснительного выполнения Россией ранее достигнутых договоренностей для продвижения мирного урегулирования на востоке Украины.

Стороны уделили особое внимание приоритетам председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

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"У нас есть хорошая традиция, когда новый Действующий председатель ОБСЕ осуществляет первый зарубежный визит именно в Украину. В ее продолжение, буду рад приветствовать Анн Линде в Киеве в начале следующего года. Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма в приоритеты председательства Швеции", - отметил Дмитрий Кулеба.

Министр также выступил за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Дмитрий Кулеба сообщил Анн Линде об инициативе создания Крымской платформы и пригласил Швецию присоединиться к ее работе.

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Отдельной темой разговора стало обеспечение эффективного функционирования антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Дмитрий Кулеба заверил в готовности президента и правительства Украины сделать все необходимое, чтобы обеспечить беспрепятственную и независимую деятельность украинских антикоррупционных органов.

Министры также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси, Молдове и Грузии.

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