Эстония выразила желание присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова
13 ноября, 2020, 21:05
13 ноября Эстония заявила, что хочет принять участие в Крымской платформе по деоккупации полуострова Россией
Соответствующее заявление обнародовал МИД Эстонии в Twitter.
"Будучи преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Эстонии.
Grateful to our Estonian partners for the support of the Crimean platform initiative #CrimeaIsUkraine https://t.co/YwZneSAYQZ- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 13, 2020
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"Благодарны нашим эстонским партнерам за поддержку инициативы Крымской платформы", - ответили в украинском МИД.
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