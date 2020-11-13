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Espreso.tvОбществоЭстония выразила желание присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова

Эстония выразила желание присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова

13 ноября Эстония заявила, что хочет принять участие в Крымской платформе по деоккупации полуострова Россией

Соответствующее заявление обнародовал МИД Эстонии в Twitter.

"Будучи преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Эстонии.

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"Благодарны нашим эстонским партнерам за поддержку инициативы Крымской платформы", - ответили в украинском МИД.

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