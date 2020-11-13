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Espreso.tvОбществоВласти Тернополя отказались вводить карантин выходного дня

Власти Тернополя отказались вводить карантин выходного дня

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения, несмотря на решение правительства о карантине выходного дня

Об этом шла речь на брифинге городского головы 13 ноября, передает " Украинская правда ".

"В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня ... Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение больных", - говорится в сообщении.

Также отметили, что если ввести такие ограничения, то это "уничтожит экономику города".

 

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