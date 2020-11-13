Власти Тернополя отказались вводить карантин выходного дня
13 ноября, 2020, 14:41
Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения, несмотря на решение правительства о карантине выходного дня
Об этом шла речь на брифинге городского головы 13 ноября, передает " Украинская правда ".
"В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня ... Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение больных", - говорится в сообщении.
Также отметили, что если ввести такие ограничения, то это "уничтожит экономику города".
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Напомним, что власти Черкасс решили не вводить карантин выходного дня .
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