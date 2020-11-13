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Espreso.tvОбщество"Не будут работать предприниматели - не будет за что содержать больницы": в Черкассах не внедрять карантин выходного дня

"Не будут работать предприниматели - не будет за что содержать больницы": в Черкассах не внедрять карантин выходного дня

Власти Черкасс решила не вводить карантин выходного дня

Об этом говорится на сайте Черкасского горсовета.

"Предпринимательство - это опора местного самоуправления. Ведь именно бизнес платит налоги в бюджет, из которых затем удерживают больницы и другие учреждения. Именно бизнес поддержал Черкассы во время первой волны коронавируса, создав антиковидний фонд и наполняя его. Мы просим просто дать нам возможность работать . Эпидемия COVID-19 продлится еще долго, и всем нам нужно научиться жить в этих условиях ", - отметил предприниматель, депутат Черкасского городского совета Роман Дискант.

Главный медик Черкасс Всеволод Кульчиковський заметил, что введение карантина выходного дня является недейственным с противоэпидемической точки зрения.

"Если не будут работать предприниматели, не за что содержать больницы", - добавил заместитель городского головы Игорь Волошин.

С присутствовать на связь по Skype вышел мэр Анатолий Бондаренко, находится на больничном.

"Во время первой волны карантина город Черкассы недополучил 170 млн.грн. В бюджет. При этом мы выделили 104 млн.грн. больницам на борьбу с коронавируса. Зато от правительства мы не получили никакой поддержки. С введением очередных ограничений город может просто остановиться" , - отметил городской голова.

Поэтому решение о НЕ введения в Черкассах карантина выходного дня сначала приняла комиссия ТЭБ и ЧС, а затем его утвердил исполнительный комитет.

 

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