Синютка сообщил, что есть возможность оперативно протестировать 100 тысяч львовян, и требует от городских властей немедленно принять решение

13 ноября, 2020, 17:59

100 тысяч тестов на коронавирус производства Южной Кореи могут быть оперативно доставлены во Львов для массового тестирования горожан

Об этом сообщил журналистам народный депутат из "Европейская Солидарности", кандидат на должность главы Львовской объединенной территориальной громады Олег Синютка. По его словам, горсовет должен срочно собраться на сессию и выделить средства на закупку тестов.

Синютка отметил, что в условиях увеличения количества заболеваний коронавирусом и введения карантина выходного дня, власти Львова должны принять два решения, чтобы эффективно удержать ситуацию и не допустить увеличения количества заражений: провести тестирование и увеличить количество больничных коек для заболевших.

"Сегодня очевидна проблема, что люди не имеют достаточного количества денег для проведения тестирования и для оплаты лекарств. Особенно если с выявлением коронавируса затянуть, тогда лечение с каждым разом будет стоить дороже, и это может вообще угрожать или вызывать летальный исход", - констатировал кандидат.

Он сообщил, что получил письменное подтверждение - письмо от официального представителя южнокорейской компании, которая готова поставить тесты для быстрой и качественной проверки. Он добавил, что соответствующее письмо также получил и Львовский городской голова Садовый.

Олег Синютка отметил, что к таким мерам прибегли в соседних Чехии и Польше, где провели массовое бесплатное тестирование граждан и таким образом определили больных коронавирусом, отправив их на изоляцию и обезопасив тех, кто не болеет.

"В этой ситуации необходимы четкие шаги со стороны городской власти. Я требую от Львовского городского головы немедленно созвать сессию городского совета и принять решение о выделении средств на проведение бесплатного тестирования. Эти препараты могут быть поставлены во Львов отдельным чартером не позднее семи дней. Я уверен, что такое решение нужно принимать немедленно", - подчеркнул Олег Синютка.

Он сообщил, что стоимость этих тестов при прямых поставках не будет стоить дороже 300 гривен. Он также отметил, что сейчас в Украине тесты продаются в аптеках по цене, которая в несколько раз превышает предложенную.

"Если вы действительно стоите за здоровье львовян, если вы хотите прекратить заниматься пиар-акциями, видосикамы, а перейти к конкретному делу, то нужно выделить хотя бы 30 млн гривен для того, чтобы привезти и начать тестирование", - сказал кандидат.

По его словам, тестирование горожан можно провести в течение нескольких недель, развернув соответствующие пункты. За первый этап можно протестировать 100 тысяч горожан.

Олег Синютка также отметил, что средства на закупку тестов львовская власть легко найдет, отказавшись от коррупционных схем.

Он добавил, что в случае игнорирования мэром Садовым этого обращения, будет обращаться непосредственно к депутатам городского совета. "Их полномочия не прекращены, пусть собирают подписи и созывают внеочередное заседание", - отметил депутат.