"Эпицентр" заявил, что в выходные будет работать в онлайн-режиме

13 ноября, 2020, 07:36

Сеть "Эпицентр К" заявляет, что будет придерживаться карантинных требований и работать в выходные дни исключительно в онлайн-режиме

Об этом говорится в сообщении сети в Facebook.

"На время действия карантина выходного дня сеть" Эпицентр "будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров. В будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя ", - говорится в сообщении.

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На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в ... Опубликовано Эпицентр К Четверг, 12 Ноябрь 2020