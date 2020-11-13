"Эпицентр" заявил, что в выходные будет работать в онлайн-режиме
Об этом говорится в сообщении сети в Facebook.
"На время действия карантина выходного дня сеть" Эпицентр "будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров. В будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя ", - говорится в сообщении.
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На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в ...Опубликовано Эпицентр К Четверг, 12 Ноябрь 2020
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После того как правительство объявило о введении карантина выходного дня, на Facebook-странице сети торговых центров "Эпицентр" появился рекламный пост о том, что сеть "вводит 72-часовую пятницу".
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