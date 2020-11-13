Пренебрежение правилами карантина уже через месяц может привести к 100% заполненности больничных коек, - Степанов

13 ноября, 2020, 14:33

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пренебрежение внедренными в стране противоэпидемическими правилами безопасности уже через месяц приведет к тому, что больничные койки будут полностью заполнены и медучреждения не смогут принимать больных

Об этом передает пресс-служба МОЗ.

"Если мы не будем соблюдать правила, то уже через месяц можем получить 100-процентную заполняемость коек. Что будет дальше? Больницы не смогут принимать больных. И в таком случае не будет оказана помощь именно в условиях стационара людям, которые нуждаются в кислороде, которые иногда требуют подключения к аппаратам ИВЛ, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи ", - отметил Степанов.

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Министр отметил, что наиболее эффективным методом в борьбе с COVID-19 считается полный жесткий карантин. Однако, по расчетам Минфина и Минэкономики, такой шаг разрушит отечественную экономику. Поэтому правительство по инициативе МЗ принял решение ввести карантин выходного дня.

"Мы вынуждены находить баланс, то есть те меры, которые меньше ударят по экономике, особенно по малому и среднему бизнесу", - добавил он.

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