По политическим мотивам Россия незаконно удерживает 130 украинцев, - офис омбудсмена

Об этом сообщили в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в ответ на запрос Радио Свобода .

По сообщению, из них - 111 (в том числе 76 крымских татар) содержится в местах лишения свободы (исправительных колониях и следственных изоляторах), а 19 - ограничены в свободе передвижения (осужденные условно, находятся под домашним арестом, на принудительном лечении, под административным присмотром).

"Количество граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и временно оккупированном Крыму, постоянно меняется, ведь оккупационная власть продолжает задерживать и открывать новые сфабрикованные уголовные дела, а уполномоченный, в свою очередь, получает новые обращения от родственников, адвокатов, правозащитных организаций о принятии мер для их освобождения ", - отметили в офисе омбудсмена.

Напомним, что в сентябре правозащитники сообщали о 101 украинском политзаключенном, содержащимся в России и оккупированном ею Крыму.

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