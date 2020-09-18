В России и оккупированном Крыму удерживают 101 украинского политзаключенного, - правозащитники

18 сентября, 2020, 22:28

Правозащитники сообщают о 101 украинском политзаключенном, содержащемся в России и оккупированном ею Крыму. Они отмечают, что тенденция политически мотивированных преследований продолжается, а число задержанных - растет

Об этом они рассказали во время пресс-конференции "Политические преследования Кремлем в период COVID-19", передает Радио Свобода.

"С 17 марта по 31 августа 2020 года "суды первой инстанции" в рамках политически мотивированного преследования жителей Крыма приняли 96 решений о задержании или продлении содержания под стражей на время досудебного расследования в отношении 60 человек. Из этих 96 решений о содержании под стражей - 54 решения "постановили" крымские "суды", а 42 решения - российские суды", - сообщила председатель правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

В начале августа 2020 года председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о подготовке нового обмена в формате "100 на 100". Ермак выразил надежду, что обмен состоится "скоро", но точной даты не назвал.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее сообщила, что Россия удерживает по политическим мотивам 133 граждан Украины.

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