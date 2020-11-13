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Espreso.tvОбществоОчередной антирекорд: в Украине обнаружили 11 787 новых случаев коронавируса

Очередной антирекорд: в Украине обнаружили 11 787 новых случаев коронавируса

11787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 ноября

В частности, заболели 388 детей и 555 медработников, сообщает пресс-центр МЗ.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы - 1587 человек;
  • летальных случаев - 172;
  • выздоровели - 6155 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 73 398 (в том числе методом ПЦР - 46813, методом ИФА - 26585).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 512 652 человека;
  • выздоровели - 233 849 человек;
  • летальных исходов - 9317;
  • проведения ПЦР-тестов - 3828912.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 48646 случаев;

Винницкая область - 13 367 случаев;

Волынская область - 18 004 случая;

Днепропетровская область - 19 909 случаев;

Донецкая область - 16 025 случаев;

Житомирская область - 21 138 случаев;

Закарпатская область - 18 832 случая;

Запорожская область - 16 811 случаев;

Ивано-Франковская область - 26 824 случая;

Киевская область - 23103 случаи;

Кировоградская область - 3501 случай;

Луганская область - 4940 случаев;

Львовская область - 36 000 случаев;

Николаевская область - 11 646 случаев;

Одесская область - 31332 случаи;

Полтавская область - 14 327 случаев;

Ровенская область - 24 045 случаев;

Сумская область - 16 781 случай;

Тернопольская область - 23 012 случаев;

Харьковская область - 46 137 случаев;

Херсонская область - 6485 случаев;

Хмельницкая область - 21954 случаи;

Черкасская область - 11 673 случая;

Черновицкая область - 27 140 случаев;

Черниговская область - 11 020 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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