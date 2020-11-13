Очередной антирекорд: в Украине обнаружили 11 787 новых случаев коронавируса
В частности, заболели 388 детей и 555 медработников, сообщает пресс-центр МЗ.
Также за последние сутки:
- госпитализированы - 1587 человек;
- летальных случаев - 172;
- выздоровели - 6155 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 73 398 (в том числе методом ПЦР - 46813, методом ИФА - 26585).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 512 652 человека;
- выздоровели - 233 849 человек;
- летальных исходов - 9317;
- проведения ПЦР-тестов - 3828912.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 48646 случаев;
Винницкая область - 13 367 случаев;
Волынская область - 18 004 случая;
Днепропетровская область - 19 909 случаев;
Донецкая область - 16 025 случаев;
Житомирская область - 21 138 случаев;
Закарпатская область - 18 832 случая;
Запорожская область - 16 811 случаев;
Ивано-Франковская область - 26 824 случая;
Киевская область - 23103 случаи;
Кировоградская область - 3501 случай;
Луганская область - 4940 случаев;
Львовская область - 36 000 случаев;
Николаевская область - 11 646 случаев;
Одесская область - 31332 случаи;
Полтавская область - 14 327 случаев;
Ровенская область - 24 045 случаев;
Сумская область - 16 781 случай;
Тернопольская область - 23 012 случаев;
Харьковская область - 46 137 случаев;
Херсонская область - 6485 случаев;
Хмельницкая область - 21954 случаи;
Черкасская область - 11 673 случая;
Черновицкая область - 27 140 случаев;
Черниговская область - 11 020 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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- Напомним, 11 ноября правительство приняло вернуть Украину от адаптивного к общенационального карантина.
- Также в Украине введен карантин "выходного дня" .
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что пассажирские перевозки в Украине в условиях карантина не останавливать , однако ограничат количество людей в салоне или вагоне сидячими местами.
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