Лучший теннисист Украины заразился коронавирусом

13 ноября, 2020, 13:04

Украинский теннисист Сергей Стаховский получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает sport.ua.

Сергей Стаховский досрочно завершил выступление на турнире ATP в Братиславе. Первой ракетке Украины пришлось сняться с матча 1/4 финала против Максимилиана Мартерера из Германии

После положительного теста на коронавирус украинец уже сдал повторный, результаты которого будут известны сегодня вечером.

11 ноября во втором круге турнира АТР Сергей Стаховский победил россиянина Романа Сафиуллина .

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