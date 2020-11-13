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Espreso.tvСпортЛучший теннисист Украины заразился коронавирусом

Лучший теннисист Украины заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Украинский теннисист Сергей Стаховский получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает sport.ua.

Сергей Стаховский досрочно завершил выступление на турнире ATP в Братиславе. Первой ракетке Украины пришлось сняться с матча 1/4 финала против Максимилиана Мартерера из Германии

После положительного теста на коронавирус украинец уже сдал повторный, результаты которого будут известны сегодня вечером.

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