Лучший теннисист Украины заразился коронавирусом
13 ноября, 2020, 13:04
Украинский теннисист Сергей Стаховский получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает sport.ua.
Сергей Стаховский досрочно завершил выступление на турнире ATP в Братиславе. Первой ракетке Украины пришлось сняться с матча 1/4 финала против Максимилиана Мартерера из Германии
После положительного теста на коронавирус украинец уже сдал повторный, результаты которого будут известны сегодня вечером.
- 11 ноября во втором круге турнира АТР Сергей Стаховский победил россиянина Романа Сафиуллина .
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