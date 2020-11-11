Лучший теннисист Украины победил россиянина на турнире в Словакии
11 ноября, 2020, 19:44
Во втором круге турнира АТР Сергей Стаховский победил россиянина Романа Сафиуллина
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский одержал победу в двух сетах. Встреча длилась 1 час и 43 минуты. Призовой фонд турнира в Братиславе составляет $225 500.
В рейтинге АТР украинец занимает 195-ю строчку, Роман Сафиуллин - 180.
Турнир АТР
Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) - Роман Сафиуллин (Россия) 4:6, 6:4, 6:4
Братислава, Словакия
- 7 мая Стаховский раскритиковал боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика за съемки в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскрес!"
- 12 октября Сергей Стаховский рассказал, что хотел бы попробовать себя в боксе.
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