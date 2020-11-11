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Espreso.tvСпортЛучший теннисист Украины победил россиянина на турнире в Словакии

Лучший теннисист Украины победил россиянина на турнире в Словакии


фото: Getty Images
Во втором круге турнира АТР Сергей Стаховский победил россиянина Романа Сафиуллина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский одержал победу в двух сетах. Встреча длилась 1 час и 43 минуты. Призовой фонд турнира в Братиславе составляет $225 500.

В рейтинге АТР украинец занимает 195-ю строчку, Роман Сафиуллин - 180.

Турнир АТР

Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) - Роман Сафиуллин (Россия) 4:6, 6:4, 6:4

Братислава, Словакия

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