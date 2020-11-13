Луческу рассказал, для чего попросил у Месси футболку

13 ноября, 2020, 17:16

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу попросил у Лионеля Месси футболку, чтобы повесить ее возле футболки Пеле

Об этом сообщает Digi Sport.

Румынский специалист напомнил, что Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против донецкого "Шахтера", который тренировал Луческу.

"Не знаю, почему люди так реагируют. Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера". С тех пор мы встречались с ним 9 раз. Я ему сказал, что у меня есть футболка одного великого игрока, Пеле, и я хочу рядом повесить футболку Месси. Вот это я ему и сказал", - рассказал Мирча Луческу.

4 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что киевляне заслуживали в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" минимум ничьей.

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