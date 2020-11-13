 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛуческу рассказал, для чего попросил у Месси футболку

Луческу рассказал, для чего попросил у Месси футболку


фото: digisport.ro
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу попросил у Лионеля Месси футболку, чтобы повесить ее возле футболки Пеле

Об этом сообщает Digi Sport.

Румынский специалист напомнил, что Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против донецкого "Шахтера", который тренировал Луческу.

"Не знаю, почему люди так реагируют. Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера". С тех пор мы встречались с ним 9 раз. Я ему сказал, что у меня есть футболка одного великого игрока, Пеле, и я хочу рядом повесить футболку Месси. Вот это я ему и сказал", - рассказал Мирча Луческу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

13 ноября, 2020 пятница

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать