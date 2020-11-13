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Espreso.tvЭкономикаЛокдаун выходного дня: Укрпочта будет работать без изменений

Локдаун выходного дня: Укрпочта будет работать без изменений

Во время действия карантина выходного дня отделения Укрпочты будут работать без изменений

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Согласно сообщению, Кабинет министривв позволил работу операторов почтовой связи на время карантина выходного дня до 30 ноября. Поэтому, почтовые офиса продолжают работать стандартно без изменений в работе.

"В частности, на время" высокого "сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения - по ранее установленному графику", - отметили в пресс-служба.

Кроме того, во время действия "Счастливых часов для платежей" при оплате до 13.00 коммунальных и других платежей клиенты платят вдвое меньшую комиссию. А получить и отправить посылку в отделениях Укрпочты будет удобнее без очередей во второй половине дня, после 13.00.

В пресс-службе также напомнили, что оплатить Укрпочты можно онлайн или по безналу платежными карточками в наиболее загруженных автоматизированных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2000 жителей. В таких почтовых офисах установлено 5000 POS-терминалов.

  • Напомним, 11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине.
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