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Espreso.tvСпортКубок Украины: определились все пары 1/8 финала

Кубок Украины: определились все пары 1/8 финала


фото: uaf.ua
В 1/8 финала Кубка Украины по футболу сыграют 8 команд УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка была "слепой" и состоялась 27 октября. Хозяевами поля стали команды, которые выступают в низших по рангу лигах. Однако все участники этой стадии определились только сегодня, 13 ноября.

"ВПК-Агро" победил донецкий "Олимпик" со счетом 1:0 и сыграет против СК "Днепр-1" в 1/8 финала.

Действующий обладатель Кубка Украины "Динамо" и чемпион страны "Шахтер" начнут борьбу в турнире с четвертьфинальной стадии.

Кубок Украины

1/8 финала

"Десна" - "Заря"

"Агробизнес" - "Ворскла"

"Днепр-1" - "ВПК-Агро" (Шевченковка, Днепропетровская область)

"Александрия" - "Минай"

"Верес" - "Мариуполь"

"Нива" (Винница) - "Колос"

Базовый день матчей 1/8 финала - 2 декабря.

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