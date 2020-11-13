Кубок Украины: определились все пары 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка была "слепой" и состоялась 27 октября. Хозяевами поля стали команды, которые выступают в низших по рангу лигах. Однако все участники этой стадии определились только сегодня, 13 ноября.
"ВПК-Агро" победил донецкий "Олимпик" со счетом 1:0 и сыграет против СК "Днепр-1" в 1/8 финала.
Действующий обладатель Кубка Украины "Динамо" и чемпион страны "Шахтер" начнут борьбу в турнире с четвертьфинальной стадии.
Кубок Украины
1/8 финала
"Десна" - "Заря"
"Агробизнес" - "Ворскла"
"Днепр-1" - "ВПК-Агро" (Шевченковка, Днепропетровская область)
"Александрия" - "Минай"
"Верес" - "Мариуполь"
"Нива" (Винница) - "Колос"
Базовый день матчей 1/8 финала - 2 декабря.
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27 октября в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу .
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