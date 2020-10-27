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Espreso.tvСпортСостоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу


фото: uaf.ua
27 октября в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка была "слепой". Хозяевами поля стали команды, которые выступают в низших по рангу лигах.

В 1/8 финала Кубка Украины встретятся:

"Десна" - "Заря"

"Агробизнес" - "Ворскла"

"Днепр-1" - "ВПК-Агро"/"Олимпик"

"Александрия" - "Минай"

"Верес" - "Мариуполь"

"Нива" (Винница) - "Колос"

Базовый день матчей 1/8 финала - 2 декабря.

Действующий обладатель Кубка Украины "Динамо" и чемпион страны "Шахтер" начнут борьбу в турнире с четвертьфинальной стадии.

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