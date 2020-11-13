Комитет Рады объявил конкурс на вакантную должность судьи КСУ

13 ноября, 2020, 13:59

Комитет по вопросам правовой политики ВР проголосовал за объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда

Соответствующее решение члены комитета приняли 13 ноября во время онлайн-заседания, передает РБК-Украина .

Так, 18 членов Комитета Совета поддержали объявления нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины.

Решение о начале конкурса должны опубликовать на сайте парламента.

Параллельно депутатские фракции и группы вносить своих кандидатов в судьи КСУ.

Как известно, Верховная Рада Украины не смогла назначить судью Конституционного суда. За назначение проголосовали лишь 100 нардепов при 226 минимально необходимых

Заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после реакции на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства " горячая фаза" напряжения прошла и сейчас прямой угрозы для безвизовых Украины с ЕС уже нет .

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