Комитет Рады объявил конкурс на вакантную должность судьи КСУ
13 ноября, 2020, 13:59
Комитет по вопросам правовой политики ВР проголосовал за объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда
Соответствующее решение члены комитета приняли 13 ноября во время онлайн-заседания, передает РБК-Украина .
Так, 18 членов Комитета Совета поддержали объявления нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины.
Решение о начале конкурса должны опубликовать на сайте парламента.
Параллельно депутатские фракции и группы вносить своих кандидатов в судьи КСУ.
- Как известно, Верховная Рада Украины не смогла назначить судью Конституционного суда. За назначение проголосовали лишь 100 нардепов при 226 минимально необходимых
- Заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после реакции на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства " горячая фаза" напряжения прошла и сейчас прямой угрозы для безвизовых Украины с ЕС уже нет .
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