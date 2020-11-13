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Espreso.tvОбществоКомитет Рады объявил конкурс на вакантную должность судьи КСУ

Комитет Рады объявил конкурс на вакантную должность судьи КСУ


фото: slovoidilo
Комитет по вопросам правовой политики ВР проголосовал за объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда

Соответствующее решение члены комитета приняли 13 ноября во время онлайн-заседания, передает РБК-Украина .

Так, 18 членов Комитета Совета поддержали объявления нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины.

Решение о начале конкурса должны опубликовать на сайте парламента.

Параллельно депутатские фракции и группы вносить своих кандидатов в судьи КСУ.

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