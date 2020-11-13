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Espreso.tvОбществоЭкономика Украины еще одного локдауна не переживет, - Радуцкий

Экономика Украины еще одного локдауна не переживет, - Радуцкий


фото: УП
В Украине могут ввести полный локдаун в случае, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 дойдет до введения протокола медицинской сортировки, когда врачи будут выбирать, кого спасать, а кого нет

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп фракции Слуга народа Михаил Радуцкий, сообщает ТСН .

"Полный локдаун возможен, если, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - локдаун системы здравоохранения. И это автоматом локдаун страны, когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого - нет - это катастрофа для всей страны ", - отметил Радуцкий.
 
Он убежден, что экономика Украины еще одного локдауна не переживет.
 
"Мы еще одного крупного локдауна не переживем. Цель карантина выходного дня - не разорвать цепь. Разорвать полный цепь может только полный локдаун. Но карантин выходного дня может уменьшить количество больных", - считает Радуцкий.
 
Он добавил, что количество койко-мест в больницах - это не самая большая проблема.
 
"У нас самая большая беда - это врачи и медперсонал. Их на каком-то этапе даже при наличии коек может просто не хватать, потому что врачи тоже болеют, они тоже люди. У меня нет уверенности, что карантин выходного дня однозначно даст положительный результат. Поэтому он и введен только на две недели, чтобы посмотреть результаты ", - сказал он.
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