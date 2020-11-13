Доходы сферы культуры и отелей из-за карантина выходного дня упадут на 50%, - Ткаченко
Об этом сообщает ТСН.
"Карантин выходного дня ударит очень сильно по тем индустриям, которыми занимается наше министерство - это культура, креативные индустрии, гостиницы. И, безусловно, это 50% их доходов за выходные дни. Если принято такое решение, то тогда нужно говорить по компенсации этой сфере в чрезвычайно больших масштабах ", - сказал Ткаченко.
В таком случае, считает Ткаченко, правительство должно выплатить компенсации гражданам, которые потеряют работу и бизнесу, который пострадает.
Министр добавил, что он воздержался при голосовании на Кабмине за введение карантина выходного дня.
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- Напомним, 11 ноября правительство приняло вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантина.
- Также в Украине введен карантин "выходного дня" .
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что пассажирские перевозки в Украине в условиях карантина не останавливать , однако ограничат количество людей в салоне или вагоне сидячими местами.
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