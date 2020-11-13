Доходы сферы культуры и отелей из-за карантина выходного дня упадут на 50%, - Ткаченко

13 ноября, 2020, 08:14

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что доходы сферы культуры и гостиничного бизнеса вследствие карантина выходного дня сократятся на 50%

Об этом сообщает ТСН.

"Карантин выходного дня ударит очень сильно по тем индустриям, которыми занимается наше министерство - это культура, креативные индустрии, гостиницы. И, безусловно, это 50% их доходов за выходные дни. Если принято такое решение, то тогда нужно говорить по компенсации этой сфере в чрезвычайно больших масштабах ", - сказал Ткаченко.

В таком случае, считает Ткаченко, правительство должно выплатить компенсации гражданам, которые потеряют работу и бизнесу, который пострадает.

Министр добавил, что он воздержался при голосовании на Кабмине за введение карантина выходного дня.

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