Иран не допускает Украину к допросу виновников сбивания рейса МАУ, - заместитель генпрокурора Мамедов
12 ноября, 2020, 15:30
По словам заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедов украинская сторона пыталась допросить 6 подозреваемых в сбивании украинского "Боинга", однако им отказали, ссылаясь на гостайну
Об этом заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал в интервью "Цензор.нет".
Мамедов заявил, что Иран отказал Украине в допросе 6 подозреваемых, ссылаясь на государственную тайну.
"Но я считаю, что факт лишения жизни путем применения военной техники 176 невинных человек, среди которых кроме иранцев также граждане Украины, Канады, Европейского Союза, Афганистана не может быть государственной военной тайной", - считает он.
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Однако, по его словам, в Тегеране договорились, что иранская сторона предоставит все ответы на украинские запросы.
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