Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран может приговорить виновных к трем годам тюрьмы

Об этом он рассказал в интервью изданию "Цензор.нет".

"Мы узнали, что расследование ведется в контексте статей 291 и 616 Уголовного кодекса ИРИ, где предусмотрены особенности наказания за непредумышленное убийство или убийство по неосторожности. Чтобы вы понимали, максимальная санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы и выплату денежной компенсации семьям погибших", - пояснил заместитель генпрокурора.

Мамедов отметил, что открытым остается вопрос, понесут ли наказание за преступление должностные лица, которые по своему статусу ответственны за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.

"Пока это риторический вопрос. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из руководства военного сектора обороны понес ответственность после авиакатастрофы", - добавил он.

Напомним, следующие переговоры о компенсации за катастрофу украинского самолете МАУ в Иране запланированы на конец ноября - начало декабря.

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