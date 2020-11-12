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Espreso.tvОбществоКоронавирус: количество новых случаев за сутки впервые превысила 11000

Коронавирус: количество новых случаев за сутки впервые превысила 11000

11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября

В частности, заболели 428 детей и 564 медработника, сообщил на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы - 1509 человек;
  • летальных случаев - 198;
  • выздоровели - 6235 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 77 149 (в том числе методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216).

За все время пандемии в Украине

  • заболели - 500 865 человек;
  • выздоровели - 227 694 человека;
  • летальных исходов - 9145;
  • проведение ПЦР-тестов - 378 2099.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 47 563 случая;

Винницкая область - 13 153 случая;

Волынская область - 17 610 случаев;

Днепропетровская область - 19 169 случаев;

Донецкая область - 15 478 случаев;

Житомирская область - 20 589 случаев;

Закарпатская область - 18 470 случаев;

Запорожская область - 16 084 случая;

Ивано-Франковская область - 26 252 случая;

Киевская область - 22 431 случай;

Кировоградская область - 3422 случая;

Луганская область - 4822 случая;

Львовская область - 35 535 случаев;

Николаевская область - 11 373 случая;

Одесская область - 30 704 случая;

Полтавская область - 13 767 случаев;

Ривненская область - 23 585 случаев;

Сумская область - 16 101 случай;

Тернопольская область - 22 798 случаев;

Харьковская область - 45 469 случаев;

Херсонская область - 6272 случая;

Хмельницкая область - 21 392 случая;

Черкасская область - 11 323 случая;

Черновицкая область - 26 699 случаев;

Черниговская область - 10 804 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также: Степанов: Украина может получить вакцину от коронавируса в марте

11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности,...

Опубликовано Максим Степанов в среду, 11 ноября 2020 года

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