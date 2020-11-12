Коронавирус: количество новых случаев за сутки впервые превысила 11000
В частности, заболели 428 детей и 564 медработника, сообщил на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за последние сутки:
- госпитализированы - 1509 человек;
- летальных случаев - 198;
- выздоровели - 6235 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 77 149 (в том числе методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 500 865 человек;
- выздоровели - 227 694 человека;
- летальных исходов - 9145;
- проведение ПЦР-тестов - 378 2099.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 47 563 случая;
Винницкая область - 13 153 случая;
Волынская область - 17 610 случаев;
Днепропетровская область - 19 169 случаев;
Донецкая область - 15 478 случаев;
Житомирская область - 20 589 случаев;
Закарпатская область - 18 470 случаев;
Запорожская область - 16 084 случая;
Ивано-Франковская область - 26 252 случая;
Киевская область - 22 431 случай;
Кировоградская область - 3422 случая;
Луганская область - 4822 случая;
Львовская область - 35 535 случаев;
Николаевская область - 11 373 случая;
Одесская область - 30 704 случая;
Полтавская область - 13 767 случаев;
Ривненская область - 23 585 случаев;
Сумская область - 16 101 случай;
Тернопольская область - 22 798 случаев;
Харьковская область - 45 469 случаев;
Херсонская область - 6272 случая;
Хмельницкая область - 21 392 случая;
Черкасская область - 11 323 случая;
Черновицкая область - 26 699 случаев;
Черниговская область - 10 804 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов в среду, 11 ноября 2020 года
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