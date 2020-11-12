Укрзализныця усилит контроль карантина в электричках
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"АО "Укрзализныця" поддерживает взвешенное решение Правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантинных ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнем сообщении количество мест четко контролируется.
В свою очередь в пригородном сообщении будут проводить мониториниг наиболее нагруженных направлений, увеличат количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля.
Читайте также: Карантин выходного дня: Степанов назвал заведения, которым позволят работать
В пресс-службе отметили, что и в дальнейшем будет обеспечивать безопасность путешествий во всех направлениях.
"Строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров", - говорится в сообщении.
- Напомним, 11 ноября правительство постановило вернуть Украину от адаптивного до общенационального карантина.
- Также в Украине введен карантин "выходного дня" .
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что пассажирские перевозки в Украине в условиях карантина не будут останавливать, однако ограничат количество людей в салоне или вагоне сидячими местами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-