Укрзализныця усилит контроль карантина в электричках

12 ноября, 2020, 15:35

АО "Укрзализныця" усиливает контроль противоэпидемиологических мероприятий на пригородном сообщении

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"АО "Укрзализныця" поддерживает взвешенное решение Правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнем сообщении количество мест четко контролируется.

В свою очередь в пригородном сообщении будут проводить мониториниг наиболее нагруженных направлений, увеличат количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля.

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В пресс-службе отметили, что и в дальнейшем будет обеспечивать безопасность путешествий во всех направлениях.

"Строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров", - говорится в сообщении.

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