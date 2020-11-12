У нескольких судей КСУ обнаружили COVID-19

12 ноября, 2020, 15:41

Несколько судей Конституционного суда заразились коронавирусом

Об этом сообщила "Укринформа" пресс-секретарь суда Марьяна Гайовская.

"По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID у нескольких судей", - сказала она.

С целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно и проходят обследование по уточнению диагноза.

"В суде не происходили заседания, в которых принимали бы участие судьи с указанным диагнозом или его признаками", - заверила Гайовская.

Напомним, что мэр города Кропивницкий Андрей Райкович получил положительный тест на коронавирус.

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