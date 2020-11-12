У нескольких судей КСУ обнаружили COVID-19
12 ноября, 2020, 15:41
Несколько судей Конституционного суда заразились коронавирусом
Об этом сообщила "Укринформа" пресс-секретарь суда Марьяна Гайовская.
"По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID у нескольких судей", - сказала она.
С целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно и проходят обследование по уточнению диагноза.
"В суде не происходили заседания, в которых принимали бы участие судьи с указанным диагнозом или его признаками", - заверила Гайовская.
- Напомним, что мэр города Кропивницкий Андрей Райкович получил положительный тест на коронавирус.
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