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Espreso.tvОбществоУ нескольких судей КСУ обнаружили COVID-19

У нескольких судей КСУ обнаружили COVID-19

Несколько судей Конституционного суда заразились коронавирусом

Об этом сообщила "Укринформа" пресс-секретарь суда Марьяна Гайовская.

"По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID у нескольких судей", - сказала она.

С целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно и проходят обследование по уточнению диагноза.

"В суде не происходили заседания, в которых принимали бы участие судьи с указанным диагнозом или его признаками", - заверила Гайовская.

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