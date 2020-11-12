Тренер, который заменил Кумана, установил антирекорд в сборной Нидерландов
Об этом сообщает Gracenote.
11 ноября сборная Нидерландов сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче - 1:1. Таким образом, голландцы не могут выиграть уже в четвертом матче после назначения на пост главного тренера Франка де Бура.
Ранее Нидерланды уступили Мексике (0:1), сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0) и Италией (1:1). Де Бур стал первым тренером в истории, под руководством которого сборная Нидерландов не может выиграть в четырех матчах подряд. .
Франк де Бур заменил в национальной команде Рональда Кумана, которого назначили главным тренером "Барселоны".
Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом раунде Евро-2020.
- Frank de Boer becomes the first ever manager to remain winless in his first four fixtures in charge of Netherlands. #NEDESP- Gracenote Live (@GracenoteLive) November 11, 2020
- Напомним, 19 августа испанский футбольный клуб "Барселона" назначил Рональда Кумана новым главным тренером.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-