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Espreso.tvСпортТренер, который заменил Кумана, установил антирекорд в сборной Нидерландов

Тренер, который заменил Кумана, установил антирекорд в сборной Нидерландов


фото: Reuters
Франк де Бур стал первым тренером сборной Нидерландов, под руководством которого команда не смогла победить в четырех матчах подряд

Об этом сообщает Gracenote.

11 ноября сборная Нидерландов сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче - 1:1. Таким образом, голландцы не могут выиграть уже в четвертом матче после назначения на пост главного тренера Франка де Бура.

Ранее Нидерланды уступили Мексике (0:1), сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0) и Италией (1:1). Де Бур стал первым тренером в истории, под руководством которого сборная Нидерландов не может выиграть в четырех матчах подряд. .

Франк де Бур заменил в национальной команде Рональда Кумана, которого назначили главным тренером "Барселоны".

Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом раунде Евро-2020.

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