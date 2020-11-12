СБУ задержала террориста "ЛНР", который скрывался в Днепре

12 ноября, 2020, 16:41

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали экс-руководителя "3-го Станично-Луганского батальона десантно-штурмовой бригады", который тайно жил в городе Днепр

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Луганска, бывший десантник присоединился к пророссийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты одного из НЗФ. Впоследствии он возглавил подразделение в так называемом" 3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады ", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что террорист оставил "службе" у боевиков и решил "залечь" в Днепре, где трудоустроился.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

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