СБУ задержала террориста "ЛНР", который скрывался в Днепре
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Луганска, бывший десантник присоединился к пророссийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты одного из НЗФ. Впоследствии он возглавил подразделение в так называемом" 3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады ", - говорится в сообщении.
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В СБУ отметили, что террорист оставил "службе" у боевиков и решил "залечь" в Днепре, где трудоустроился.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.
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