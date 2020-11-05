СБУ задержала последнего подрывника мостов из "группы Бергмана", действовавшей на Донбассе в 2014 году

5 ноября, 2020, 16:28

5 ноября представители Службы безопасности Украины задержали мужчину, причастного к уничтожению 5 и минировании 4 мостов в Донецкой и Луганской областях в 2014 году

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ задержала представителя группы "Бергмана", он же "Немец", когда тот решил посетить по делам Луганскую область, заехав туда из России.

"По данным предварительного следствия, в июне-июле 2014 года житель Северодонецка входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ("Немца"). Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировали. В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов. Только один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России", - говорится в сообщении.

В СБУ установили, что экс-боевик террористов "ЛНР" планирует прибыть на Луганщину по личным делам и задержали его после приезда в Украину.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под арестом.

Досудебное расследование осуществляется следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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