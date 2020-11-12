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Espreso.tvСпортРоналду попал в топ-4 лучших бомбардиров в истории футбола

Роналду попал в топ-4 лучших бомбардиров в истории футбола


фото: Getty Images
Криштиану Роналду забил за сборную Португалии в товарищеском матче с Андоррой и поднялся на четвертую строчку лучших бомбардиров в истории футбола

Об этом сообщает официальный twitter "Ювентуса".

Роналду забил гол в товарищеском матче с Андоррой и помог своей команде победить 7: 0. Этот гол стал для португальского форварда 102-м в составе национальной команды и 746-м в карьере.

Криштиану Роналду сравнялся с легендарным форвардом Ференцем Пушкашем и теперь делит с венгром 4-5 место в рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола.

На третьей позиции в рейтинге находится Пеле (767 голов), второй - Ромарио (772). Лучшим бомбардиром в истории футбола является Бицан (805).

35-летний Роналду больше голов забил в футболке мадридского "Реала" - 450.

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