Роналду попал в топ-4 лучших бомбардиров в истории футбола

12 ноября, 2020, 16:30

Криштиану Роналду забил за сборную Португалии в товарищеском матче с Андоррой и поднялся на четвертую строчку лучших бомбардиров в истории футбола

Об этом сообщает официальный twitter "Ювентуса".

Роналду забил гол в товарищеском матче с Андоррой и помог своей команде победить 7: 0. Этот гол стал для португальского форварда 102-м в составе национальной команды и 746-м в карьере.

Криштиану Роналду сравнялся с легендарным форвардом Ференцем Пушкашем и теперь делит с венгром 4-5 место в рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола.

На третьей позиции в рейтинге находится Пеле (767 голов), второй - Ромарио (772). Лучшим бомбардиром в истории футбола является Бицан (805).

35-летний Роналду больше голов забил в футболке мадридского "Реала" - 450.

Напомним, 9 ноября стало известно, что "Ювентус" решил избавиться от Роналду .

10 ноября спортивный директор французского ПСЖ Леонардо заявил, что клуб может подписать контракт с португальцем Криштиану Роналду.

11 ноября стало известно, что "Ювентус" решил предложить ПСЖ обменять португальского футболиста Криштиану Роналду на бразильского форварда Неймара.

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