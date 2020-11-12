Роналду попал в топ-4 лучших бомбардиров в истории футбола
Об этом сообщает официальный twitter "Ювентуса".
Роналду забил гол в товарищеском матче с Андоррой и помог своей команде победить 7: 0. Этот гол стал для португальского форварда 102-м в составе национальной команды и 746-м в карьере.
Криштиану Роналду сравнялся с легендарным форвардом Ференцем Пушкашем и теперь делит с венгром 4-5 место в рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола.
На третьей позиции в рейтинге находится Пеле (767 голов), второй - Ромарио (772). Лучшим бомбардиром в истории футбола является Бицан (805).
35-летний Роналду больше голов забил в футболке мадридского "Реала" - 450.
JuventusFC (@juventusfc) November 11, 2020
- Напомним, 9 ноября стало известно, что "Ювентус" решил избавиться от Роналду .
- 10 ноября спортивный директор французского ПСЖ Леонардо заявил, что клуб может подписать контракт с португальцем Криштиану Роналду.
- 11 ноября стало известно, что "Ювентус" решил предложить ПСЖ обменять португальского футболиста Криштиану Роналду на бразильского форварда Неймара.
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