Роналду трогательно поздравил дочь с днем рождения
12 ноября, 2020, 20:26
Криштиану Роналду тепло поздравил свою дочь Алану Мартину с днем рождения
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Роналду.
12-го ноября девочке исполнилось три года.
"Спасибо, что пришла в нашу жизнь и наполнила ее светом и своими улыбками. С днем рождения, моя принцесса Алана, папа тебя любит!", - написал Роналду под фотографией дочери.
У Криштиану Роналду четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшему 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери. Джорджина родила для форварда "Ювентуса" девочку Алану Мартину.
- 12 ноября Криштиану Роналду забил за сборную Португалии в товарищеском матче с Андоррой и поднялся на четвертую строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола.
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