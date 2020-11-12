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Espreso.tvСпортРоналду трогательно поздравил дочь с днем рождения

Роналду трогательно поздравил дочь с днем рождения


фото: Getty Images
Криштиану Роналду тепло поздравил свою дочь Алану Мартину с днем рождения

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Роналду.

12-го ноября девочке исполнилось три года.

"Спасибо, что пришла в нашу жизнь и наполнила ее светом и своими улыбками. С днем рождения, моя принцесса Алана, папа тебя любит!", - написал Роналду под фотографией дочери.

У Криштиану Роналду четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшему 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери. Джорджина родила для форварда "Ювентуса" девочку Алану Мартину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grac

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