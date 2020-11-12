"Бавария" решила бесплатно избавиться от чемпиона мира

12 ноября, 2020, 18:55

Защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг бесплатно покинет команду следующим летом

Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в twitter.

Действующий контракт 32-летнего Боатенга истекает по окончании текущего сезона. По информации источника, руководство "Баварии" не планирует предлагать центрбеку новое соглашение и готовы бесплатно отпустить защитника.

На Жерома Боатенга претендуют три футбольных клуба из Лондона. Речь идет о "Арсенале", "Тоттенхэме" и "Челси". Финансовые условия не сообщаются.

Боатенг выступает за "Баварию" с 2011-го года. До этого выступал за английский "Манчестер Сити" и немецкие "Гамбург" и "Герту".

В 2014 году вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира в Бразилии.

hristian Falk (@cfbayern) November 12, 2020

7 октября немецкий полузащитник Марио Гетце перешел из дортмундской "Боруссии" в ПСВ .

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