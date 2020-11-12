 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Бавария" решила бесплатно избавиться от чемпиона мира

"Бавария" решила бесплатно избавиться от чемпиона мира


фото: Getty Images
Защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг бесплатно покинет команду следующим летом

Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в twitter.

Действующий контракт 32-летнего Боатенга истекает по окончании текущего сезона. По информации источника, руководство "Баварии" не планирует предлагать центрбеку новое соглашение и готовы бесплатно отпустить защитника.

На Жерома Боатенга претендуют три футбольных клуба из Лондона. Речь идет о "Арсенале", "Тоттенхэме" и "Челси". Финансовые условия не сообщаются.

Боатенг выступает за "Баварию" с 2011-го года. До этого выступал за английский "Манчестер Сити" и немецкие "Гамбург" и "Герту".

В 2014 году вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира в Бразилии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

12 ноября, 2020 четверг

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать