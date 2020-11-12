Получил повышение: Найем возглавит направление мониторинга гособоронзаказа в Укроборонпроме

12 ноября, 2020, 16:35

Бывший руководитель по коммуникациям концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем возглавит направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

"Мустафа Найем, который занимался взаимодействием с органами государственной власти, возглавит направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказу предприятий-участников Концерна", - говорится в сообщении.

В то же время, на должность руководителя по коммуникациям Укроборонпрома был назначен Владимир Гайдаш. До этого Гайдаш возглавлял департамент коммуникаций акционерного общества "Укргаздобыча" и был советником по вопросам коммуникаций председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП).

По словам Найема, за год работы удалось перезагрузить взаимоотношения Концерна со всеми государственными органами власти, сосредоточившись на коммуникации с заказчиками в первую очередь с Министерством обороны и субъектами, участвующими в формировании государственной политики военно-промышленного комплекса.

"Как результат, управленческие решения и открытые коммуникации позволили вытянуть Государственный концерн с репутационной пропасти - Укроборонпром не является постоянным источником коррупционных скандалов, непрозрачного использования средств и имущества. За это время мы не сорвали ни одного контракта, продукция наших предприятий перестала быть предметом нареканий со стороны заказчиков, и при этом за все это время правоохранительные органы не зарегистрировали ни одного уголовного производства в отношении деятельности новой команды ", - цитирует пресс-служба слова Найема.

Он отметил, что в ближайшее время главным предметом взаимоотношений Концерна с государством будет его реформирование. По его словам, в собственности предприятий Укроборонпрома находится более 11 млн кв м недвижимости, из которых более 210 тыс. кв м - это избыточное имущество, которое может быть продано или передано в аренду.

"Моя задача как директора по активов будет заключаться в том, чтобы в ходе реформирования Концерна все эти процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий. "Дерибан" и сомнительные схемы вывода имущества из оборонных предприятий должны остаться в прошлом ", - подытожил Найем.

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