Международная федерация хоккея не собирается отбирать ЧМ-2021 у Лукашенко

12 ноября, 2020, 14:14

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпионат мира должен состояться в Латвии и Беларуси

Об этом сообщает официальный сайт IIHF (Международной федерации хоккея).

По словам Фазеля, IIHF делает все возможное, чтобы чемпионат мира, как и было запланировано, состоялся в Риге и Минске.

"У нас пока нет необходимости принимать немедленные решения по турниру, и мы должны продолжать анализировать ситуацию в обеих странах по мере ее развития. На следующем этапе этого процесса мы представим анализ безопасности IIHF и определим следующие шаги по организации безопасного и надежного чемпионата мира-2021" - сказал Фазель.

Он добавил, что организация действует вне политики и пытается сделать все возможное для того, чтобы чемпионат мира состоялся в двух странах.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является большим поклонником хоккея и лично был инициатором проведения чемпионата мира в Беларуси.

Напомним, 28 октября главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв заявил, что чемпионат мира-2021 по хоккею не следует проводить в Беларуси .

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