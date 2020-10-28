Тренер сборной Швеции предложил отобрать у Лукашенко ЧМ-2021 по хоккею

28 октября, 2020, 11:46

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев считает, что чемпионат мира-2021 по хоккею не следует проводить в Беларуси

Об этом сообщает Aftonbladet .

По словам Гарпенлева, чемпионат мира не следует проводить в Минске, где проходят массовые акции протеста против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который является большим поклонником хоккея.

"Если вас интересует мое личное мнение, то я считаю, что нам не следует играть в Беларуси. Но я наемный работник Шведской федерации хоккея, поэтому полечу туда, куда они сочтут необходимым. Я не могу повлиять на то, где будет или не будет проходить чемпионат. Я просто исхожу из того, что он будет, а в Беларуси или другой стране - увидим позже ", - сказал Гарпенлев.

Чемпионат мира должен состояться в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Напомним, 12 октября главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список.

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