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Espreso.tvСпортЛегионер "Динамо" назвал украинский город, который понравился ему больше всего

Легионер "Динамо" назвал украинский город, который понравился ему больше всего


фото: fcdynamo.kiev.ua
Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд рассказал, какие города Украины ему понравились больше всего

Об этом сообщает Sport Arena .

Миккель Дуелунду очень понравилось в Днепре.

"Мне очень понравилась поездка в Чернобыль. Никогда не мог подумать, что однажды побываю там. Я уже объездил все города Украины. Мне больше всего понравился Днепр. Киев - это Киев, прекрасная столица, но если говорить о других городах, то Днепр и Харьков - крупные европейские города. Львова и Одессы это также касается", - рассказал Дуелунд.

Датский футболист перешел в "Динамо" в 2018 году. Однако не смог закрепиться в основном составе киевского клуба. На счету Дуелунда только 24 матча, 3 гола и 1 результативная передача.

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