Легионер "Динамо" назвал украинский город, который понравился ему больше всего
Об этом сообщает Sport Arena .
Миккель Дуелунду очень понравилось в Днепре.
"Мне очень понравилась поездка в Чернобыль. Никогда не мог подумать, что однажды побываю там. Я уже объездил все города Украины. Мне больше всего понравился Днепр. Киев - это Киев, прекрасная столица, но если говорить о других городах, то Днепр и Харьков - крупные европейские города. Львова и Одессы это также касается", - рассказал Дуелунд.
Датский футболист перешел в "Динамо" в 2018 году. Однако не смог закрепиться в основном составе киевского клуба. На счету Дуелунда только 24 матча, 3 гола и 1 результативная передача.
- В июне полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд искупался в Днепре вместе со своими собаками .
- 12 ноября Дуелунд назвал Мирчу Луческу великим тренером .
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