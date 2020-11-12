Великий тренер, - легионер "Динамо" высказался о Луческу

12 ноября, 2020, 16:56

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд назвал Мирчу Луческу великим тренером

Об этом сообщает Sportarena.

Миккель Дуелунд заявил, что будет ждать своего времени в "Динамо".

"Я здоров и готов играть. Уверен, что скоро начну это делать. У нас новый тренер, который понимает, что не враг себе и сейчас на поле должны выходить те, кто лучше готов. "Динамо" - молодая и перспективная команда, во главе которой опытный и великий тренер. Если он считает, что я еще не готов играть, буду ждать своего шанса. Уверен, что он мне его даст ", - высказался хавбек.

Датский футболист перешел в "Динамо" в 2018 году. Однако не смог закрепиться в основном составе киевского клуба. На счету Дуелунда только 24 матча, 3 гола и 1 результативная передача.

В июне полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд искупался в Днепре вместе со своими собаками .