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Espreso.tvОбществоСтепанов: Украина может получить вакцину от коронавируса в марте

Степанов: Украина может получить вакцину от коронавируса в марте


фото: DW
Украина может получить вакцину от коронавируса в конце первого квартала 2021 года, считает Степанов

Такой прогноз сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Украина 24.

При этом глава Минздрава отметил, что ни одна вакцина из тех, которые разрабатывают мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических испытаний.

"У нас нет еще ни одной зарегистрированной вакцины. Для нас очень важна регистрация, чтобы мы могли уже заказывать эту вакцину. Вопрос стоит на мегаконтроли руководства государства, чтобы мы получали максимально из разных источников эту вакцину", - сказал он.

Украина, по словам Степанова, присоединилась к Глобальной инициативе COVAX, "по которой мы должны получить до 8 млн доз вакцины равными траншами сразу, как она будет зарегистрирована".

"Регистрация, по моему ощущению, должна состояться до Нового года. Затем начинается процесс производства и поставки вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала", - заявил министр.

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