Карантин выходного дня - это большая ошибка, - мэр Черкасс

Об этом говорится на сайте Черкасского горсовета.

"Введение карантина выходного дня - это большая ошибка", - сказал Бондаренко.

Он отметил, что готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Ситуация, когда на 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса, приведет к миллионным потерям городского бюджета, и город может просто остановиться, считает мэр.

"Хочу напомнить, что когда весной начался карантин, из городского бюджета мы выделили 104 млн грн на борьбу с COVID. Наши медучреждения закупили все, что было необходимо, зато от государства Черкассы не получили тогда никакой финансовой поддержки. Лишь недавно государство направило Черкассам 1 млн 700 тыс грн на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19", - добавил Бондаренко.

По мнению мэра, карантин выходного дня неуместен для таких небольших городов, как Черкассы. Ведь здесь в выходные люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках, за городом.

"Кроме того, по моему мнению, в больших супермаркетах существует гораздо больший риск заразиться, чем в маленьких магазинчиках, которые придерживаются необходимых санитарных норм. Поэтому такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес", - убежден черкасский голова.

Напомним, 11 ноября правительство приняло решение вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантину.

от адаптивного к общенациональному карантину. Кроме того, в Украине введен карантин "выходного дня".

карантин "выходного дня". В Ривном решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

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