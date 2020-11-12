В Ривном пока не будут вводить карантин выходного дня
12 ноября, 2020, 11:15
В Ривном решение об усилении карантина примут только 16 ноября
Об этом заявил мэр Владимир Хомко, передает местное издание "7 дней".
"Прежде всего - ждем селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя головы Сергея Подолина. После этого проведем в понедельник, 16 ноября, свою комиссию и тогда уже будем принимать решение по этому поводу", - отметил Хомко.
Таким образом, в ближайшую субботу-воскресенье - 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ривном вводить не будут .
- Напомним, 11 ноября правительство приняло вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантину.
- Кроме того, в Украине введен "карантин выходного дня".
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