В Ривном пока не будут вводить карантин выходного дня

12 ноября, 2020, 11:15

В Ривном решение об усилении карантина примут только 16 ноября

Об этом заявил мэр Владимир Хомко, передает местное издание "7 дней".

"Прежде всего - ждем селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя головы Сергея Подолина. После этого проведем в понедельник, 16 ноября, свою комиссию и тогда уже будем принимать решение по этому поводу", - отметил Хомко.

Таким образом, в ближайшую субботу-воскресенье - 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ривном вводить не будут .

Напомним, 11 ноября правительство приняло вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантину.

от адаптивного к общенациональному карантину. Кроме того, в Украине введен "карантин выходного дня".

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