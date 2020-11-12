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Espreso.tvОбществоВ Ривном пока не будут вводить карантин выходного дня

В Ривном пока не будут вводить карантин выходного дня


фото: reuters
В Ривном решение об усилении карантина примут только 16 ноября

Об этом заявил мэр Владимир Хомко, передает местное издание "7 дней".

"Прежде всего - ждем селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя головы Сергея Подолина. После этого проведем в понедельник, 16 ноября, свою комиссию и тогда уже будем принимать решение по этому поводу", - отметил Хомко.

Таким образом, в ближайшую субботу-воскресенье - 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ривном вводить не будут .

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