Капитан "Ювентуса" рискует пропустить матч с "Динамо" в Лиге чемпионов
12 ноября, 2020, 21:47
Капитан туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рискует пропустить матч с "Динамо" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Goal .
Кьеллини получил повреждение задней поверхности бедра в матче Серии А против "Лацио" (1: 1). Официальной информации о тяжести травмы пока нет. По информации источника, итальянский центрбэк вернется на футбольное поле в конце декабря.
Капитан туринского "Ювентуса" рискует пропустить матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится 2 декабря.
В текущем сезоне 36-летний Джорджо Кьеллини провел лишь 4 матча во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.
- 29 октября стало известно, что защитник Владимир Костевич, который в начале октября подписал контракт с "Динамо" , перенесет операцию на передней крестообразной связке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-