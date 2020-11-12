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Espreso.tvСпортКапитан "Ювентуса" рискует пропустить матч с "Динамо" в Лиге чемпионов

Капитан "Ювентуса" рискует пропустить матч с "Динамо" в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Капитан туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рискует пропустить матч с "Динамо" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Goal .

Кьеллини получил повреждение задней поверхности бедра в матче Серии А против "Лацио" (1: 1). Официальной информации о тяжести травмы пока нет. По информации источника, итальянский центрбэк вернется на футбольное поле в конце декабря.

Капитан туринского "Ювентуса" рискует пропустить матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится 2 декабря.

В текущем сезоне 36-летний Джорджо Кьеллини провел лишь 4 матча во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.

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