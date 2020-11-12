Через 2-3 недели будет полный локдаун. Карантин выходного дня - это имитация деятельности власти, - политолог

12 ноября, 2020, 21:32

Через 2-3 недели Украину снова ждет полный локдаун. Карантин выходного дня - это профанация, имитация деятельности действующей власти

Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий в эфире программы "Комментарий с Кристиной Яцкив" на телеканале "Эспрессо".

"Я считаю, что сейчас мы являемся свидетелями огромного преступления, которое продолжается. И, к сожалению, мы в такой ситуации, что мы не можем ответить. Они, конечно, будут отвечать за это, возможно, через год, возможно, через два. Но все дадут ответ, и уголовный также ", - отметил Голобуцкий.

Политолог отметил: "Мы понимаем, что карантин выходного дня - это просто профанация. Во-первых, выполнение: мы слышали заявления Садового. Возможно, другие мэры будут, особенно те, кого ждет второй тур местных выборов. Многие не будет закрываться (ред. на выходные). Многие уже закрылись предприятия не из-за карантина. Они просто обанкротились. А "Эпицентр", он видит, какая ситуация. Власть полностью куплена, судя по всему, им, он может шутить, может делать что угодно. То есть не он, а владельцы его ".

"Я считаю, что это имитация. Все равно они будут вынуждены, к сожалению, они сначала сейчас нас этими глупыми абсолютно карантинами выходного дня будоражат население. И все равно, они (ред. власть) через 2-3 недели будут вынуждены делать локдаун. Когда у нас будет 20-25-30 тысяч новых больных в день, они будут вынуждены закрыть все ", - уточнил Алексей Голобуцкий.

Политолог также считает, что нелогично закрывать кинотеатры и не останавливать транспорт.

На вопрос ведущего по оценке эффективности введения карантина выходного дня Голобуцкий ответил: "Продолжается имитация деятельности так сказать. Я, когда слышу Степанова, который с таким гневом рассказывает о "Эпицентре", ну так иди, ты знаешь, кто владельцы "Эпицентра", скажи им обоим в лицо, что ты о них думаешь. А если вы берете взятки за то, чтобы они работали, и брали еще с весны. Ну, так понятно, что можно имитировать все, что угодно ".



