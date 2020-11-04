Сбитый Ираном украинский самолет: следующие переговоры запланированы на конец ноября - начало декабря

4 ноября, 2020, 11:19

Следующие переговоры о компенсации за катастрофу украинского самолете МАУ в Иране запланированы на конец ноября - начало декабря

Об этом сообщили на встрече, где заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин принял посла Ирана Манучехра Моради, передает пресс служба МИДа.

Участники встречи подвели итоги второго раунда переговоров с Ираном, связанных со сбитым самолетом МАУ, а также политических консультаций между министерствами иностранных дел.

"Положительные сдвиги во время переговоров в Тегеране подтверждают готовность Ирана взять на себя всю полноту ответственности за сбивание украинского самолета, а также наличие политической воли иранского руководства к окончательному и справедливому урегулированию связанных с этим вопросов", - подчеркнул Енин на встрече.

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Заместитель министра отметил важность беспристрастного расследования обстоятельств авиакатастрофы рейса PS752.

Посол Ирана заверил в готовности к решению вопросов в ходе следующего раунда переговоров, которые состоятся в конце ноября - начале декабря 2020 года.