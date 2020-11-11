Байден заявил Макрону об "интересе к совместной работе" в решении конфликта на Донбассе
11 ноября, 2020, 08:50
Новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что готов совместно с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном работать над решением конфликта на Донбассе
Об этом заявили в штабе Байдена, передает " Главком ".
Во время разговора с Макрона будущий президент США заявил об "интересе к совместной работе над решением конфликтов в Украине и в Сирии, а также - над иранской ядерной программой".
В то же время, в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".
- Напомним, Байден назвал свои четыре главные задачи как президента.
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