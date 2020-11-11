Байден заявил Макрону об "интересе к совместной работе" в решении конфликта на Донбассе

Об этом заявили в штабе Байдена, передает " Главком ".

Во время разговора с Макрона будущий президент США заявил об "интересе к совместной работе над решением конфликтов в Украине и в Сирии, а также - над иранской ядерной программой".

В то же время, в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".