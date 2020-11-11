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Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксировали двадцатую смерть от COVID-19

В ВСУ зафиксировали двадцатую смерть от COVID-19


фото: reuters
В украинской армии зафиксировали двадцатую смерть от коронавируса. Мужчина имел хронические сопутствующие заболевания

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 20 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что положительный результат ПЦР-теста он получил 6 ноября.

"Работник ВС Украины (г.. Одесса) находился на стационарном лечении в отделении реанимации для инфекционных больных" Больницы водников "по поводу острой респираторной болезни COVID-19 осложненной двусторонней полисегментарной пневмонией. 10 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось, вследствие быстрой нарастающей полиорганной недостаточности началась интенсивная терапия, к сожалению, не дала положительного результата ", - говорится в сообщении.

Военнослужащий хронические сопутствующие заболевания.

Также в командовании Медсил заметили, что по состоянию на 11 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет 2258 человек.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 117 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 20 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

В свою очередь дома под наблюдением медицинской службы находится 97 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели 4905 человек. А на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 470 человек.

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